Bohemia věděla, že už musí uspět. Od začátku měla navrch, diktovala tempo hry, ale byla na štíru s proměňováním vyložených šancí. Přímo jasným důkazem byla veletutovka Havránka na startu utkání, který už běžel na prázdnou branku po hrubici gólmana, ale trefil jen tyč. Nepochopitelný zkrat. Naštěstí o chvíli později dal klid na kopačky domácímu týmu svým gólem Novák a Poděbrady vedly. A to měly v prvním poločase další dvě tutovky, ty však také zazdily. Střelec první branky přidal i druhý gól, pak šli hosté po vyloučení stopera do deseti a už byli bez šance definitivně. Poté se ještě trefil Herzán, v závěru korunoval vítězství střídající Orestis.

Poříčanům došel benzin, porážka o dva góly je ještě milosrdná

„Máme radost ze tří bodů, doma to už byla povinnost,“ uvedl po zápase trenér Poděbrad Tomáš Staněk. „Stále nás ale zlobí produktivita. Asi sedmkrát jsme šli sami na gólmana, z toho dvakrát už jsme byli za překonaným brankářem. Pro soupeře je porážka ještě milosrdná, hlavně kvůli našim střeleckým schopnostem. Soupeř měl jedinou gólovku, to bylo za stavu jedna nula, ale hlavička našla připraveného Václavíka. Měli jsme velice dobrých třicet minut, kdy jsme měli tři obrovské šance. Druhá půle už byla hlavně o nás, soupeři jsme unikali do brejků a těžko nás zastavoval. Měli jsme dost šancí, ale výsledek je pro nás dobrý, je to povzbuzení do dalšího zápasu,“ řekl poděbradský kouč Staněk.

Branky: 15. a 54. Novák, 78. Herzán, 86. Orestis. ČK: 60. Adjei (Lhota). Poločas: 1:0.

Bohemia Poděbrady: Václavík – Voříšek, Uher, Knobloch, Kubánek, Martínek (82. Bělohoubek), Hněvsa, Herzán, Novák (83. Orestis), Havránek (72. Brabec), Bora.