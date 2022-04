Tak to konečně přišlo a mohli se zaradovat ze zisku všech bodů. Polaban nakročil k výhře už v prvním poločase, kdy dal gól Matěj Novotný a těsně před pauzou přidal pojistku Ruszó. Domácí tak měli otěže zápasu ve svých rukách což potvrdili dvěma zásahy po změně stran. Mezi střelce se zapsali Nepovím a Kotek.

FOTO: Čtyři góly byly málo, Bohemia spalovala megašance. Ale slaví výhru

„I když vypadá výsledek tak jak vypadá, myslím, že čtyři nula to mělo být už ve dvacáté minutě,“ načal hodnocení zápasu kouč Polabanu Nymburk Lukáš Vlk. „Zase jsme zahodili spoustu vyložených šancí, do osmnácté minuty jsme šli třikrát sami na branku, ale netrefili jsme zařízení. Pak jsme to konečně protrhli a když jsme dali druhý gól, dostali jsme se do klidu. První půle byla herně i na šance lepší, vytvořili jsme si šest nebo sedm stoprocentních šancí, ale zase jsme je nedali. Rozhodnuto mohlo být po první půli. Ve druhé jsme si to pohlídali a přidali další dva góly. A měli jsme ještě tři velké šance. Klidně to mohlo skončit sedm nebo osm nula. Jsem spokojen s přístupem i nasazením, jen mi trochu radost kazí branková efektivita,“ pousmál se Lukáš Vlk.

Branky: 21. M. Novotný, 45+1. Ruszó, 57. Nepovím, 67. Kotek. Poločas: 2:0.

Polaban Nymburk: Plaček – Kotek (84. Krumpholc), M. Novotný (80. Vaníček), Herčík (76. Krušinský), Ruszó (70. Hrdlička), Hobík, Drobný, Mejzr, Jarschel, Nepovím (62. Wiehl), Hoffmann.