V minulém kole vyhráli doma, což se jim povedlo vůbec poprvé v sezoně. Posíleni tímto vítězstvím cestovali k dalšímu utkání na půdu vedoucího celku krajské I.A třídy z Poříčí nad Sázavou. Fotbalisté Unionu Čelákovice sice vstřelili čtyři branky, osm jich ale dostali. A museli skousnout takový výprask. Domácí dali v rozmezí desáté a sedmnácté minuty čtyři góly. A s tím se dá už těžko něco dělat.

Z přípravného fotbalového utkání Poříčany - Čelákovice (5:1) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Poříčí – Čelákovice 8:4

„Domácí favorit měl raketový vstup do utkání a než jsme se rozkoukali, prohrávali jsme po necelé dvacetiminutovce 2:4. Dvě naše branky nás trochu probraly, začali jsme zodpovědně přistupovat k soupeři a tím jsme je poněkud zbrzdili. Přesto měli utkání jasně pod kontrolou,“ řekl k prvnímu poločasu sekretář Unionu Čelákovice Milan Šikl. „Do druhé půle jsme vstoupili úspěšně, když po přihrávce Kovalova snížil Kadeřábek na rozdíl dvou branek. Optimismus nás však přešel, když domácí přidali další tři branky, jedna byla z penalty. Domácí favorit v klidu dotáhl zápas k tříbodovému zisku,“ vyprávěl Šikl. „My jsme nastoupili se čtyřmi změnami oproti minulému kolu, velmi špatně bránili standardní situace, po kterých padlo do naší sítě pět gólů. Na malém hřišti rozhodovaly i osobní souboje, ve kterých si domácí počínali zkušeněji. Pokud to sečteme, výhra domácích byla naprosto zasloužená. Pro nás bude důležité utkání v neděli s Lysou,“ dodal Milan Šikl.

Branky: 10. Rydval, 12., 26. a 64. Azilinon, 15. Jírů, 17. Greš, 68. a 70. Galuška (2. z PK) – 13. a 72. Haloun, 20. Skuhravý, 52. Kadeřábek. Poločas: 5:2.

Union Čelákovice: Janda – Bílek (70. Konečný), Mašek, Nesládek, Kovalov (77. Skalický), Haloun, Kolovecký, Skuhravý, Dalekorej, Kadeřábek (82. Fantík), Arazim.