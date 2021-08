Bohemia – Tuchlovice 4:1

Domácí vstoupili do zápasu aktivně a po trefě Voříška se brzy ujali vedení. Ještě větší klid přinesla na kopačky hráčů Bohemie proměněná penalta kapitána Petrky. Ve druhém poločase dostal druhou žlutou kartu a tedy červenou hostující gólman Pospíšil a když po následném trestném kopu přidal Novák třetí gól, nebylo o vítězi pochyb.

„Druhý domácí zápas jsme chtěli proměnit v plný bodový zisk, a to se již povedlo,“ oddechl si zkušený poděbradský zadák Jiří Voříšek. „Od prvních minut jsme byli přičinlivější a aktivnější než soupeř. Nejdříve jsme se prosadili po centru ze strany a následně kapitán Peterka z penalty. Stejně jako minulý týden jsme do kabin odcházeli za stavu dva nula a ve vzduchu tu byla ´csaplárovská hrozba´. Tu na začátku druhého poločasu doslova rozmetal Novák, který nejdříve poslal do šaten pozdě vybíhajícího brankáře soupeře a z následného trestného kopu upravil hlavou na tři nula. Hoste snížili po naší ztrátě. Třešničkou byl závěrečný lob Bory z poloviny hřiště na konečných čtyři jedna. Povedená sobota,” smál se střelec úvodní branky zápasu.

Branky: 16. Voříšek, 37. Petreka (z PK), 60. Novák, 82. Bora – 78. Tóth. ČK: 57. Pospíšil (Tuchlovice). Poločas: 2:0.

Bohemia Poděbrady: Václavík – Voříšek (90. Bělohoubek), Vobořil, Bora, Knobloch, Kubánek, Soukup (80. Havránek), Novák (84. Zumas), Hněvsa, Peterka (89. Volráb), Martínek (73. Schulz).