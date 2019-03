Jestli se vydařila zimní příprava či ne, ukáží až zápasy v jarní části, tak to vidí Šádek. „Nicméně si myslím, že splnila účel. Trénovali jsme třikrát týdně jak v domácích podmínkách, tak na umělé trávě v Chlumci. Účastnili jsme se zimního turnaje v Kobylicích. Na turnaji jsme odehráli šest utkání. Z toho jsme tři zápasy vyhráli a tři prohráli. Účast na trénincích mohla být vyšší, ale vzhledem ke zraněním a nemocem jsem vcelku spokojen,“ uvedl Šádek.

V generálce Městec porazil Býchory na jejich velmi dobře připraveném hřišti 6:2.

I v Městci Králové došlo k několika změnám. „Z týmu odešel Král do Kovanic a Vocásek do Slovče. K nám pak přišel Němec z Lovčic. Dále Synek a Hartman z Chlumce nad Cidlinou. Podařilo se nám posílit do každé řady jedním hráčem a všichni tři by se měli objevit v základní sestavě v úvodním zápase se Sokolčí,“ přidal Šádek.

„Všichni jsou velmi kvalitní hráči a měli by se stát tahouny týmu,“ dodal kouč.

Městec čeká velmi těžké jarní tažení.

(sti)