Cíl Bohemie je jasný. Rychle ze sestupového pásma

Poděbrady – Cíle jara jsou pro poděbradskou Bohemii jasné. To naznačuje už její postavení v tabulce. „Potřebujeme se co nejrychleji dostat ze sestupového pásma do klidnějších vod tabulky. Na úvod nás čekají vesměs soupeři z čela tabulky. Hned prvních pět kol ukáže, jak jsme doopravdy připraveni,“ řekl trenér Ladislav Bobek.

V kádru Poděbrad došlo k několika změnám. „Předpokládám, že všichni příchozí hráči prokáží svou kvalitu v jarní části soutěže a budou posilami. Do mužstva přišel Živnůstka, který prošel juniorkou Mladé Boleslavi. Dále Martin Holec, který byl naposled v Převýšově. Z hostování se vrátil Honza Bobek,“ uvedl kouč. Další hráči jsou rozjednaní. „Podařilo se nám udržet i Libora Křelinu a Matěje Nováka z Kolína, což je také důležité,“ doplnil trenér.

Příprava Bohemie probíhala převážně na domácí umělce. Proložená byla krátkým soustředěním v Jičíně. „Většina soupeřů v přípravných utkání byla ze stejných nebo vyšších soutěží, což nám ukázalo naše slabiny a nedostatky. Přípravu absolvovala řada mladých odchovanců jako Šendera, Hněvsa, Soukup, na kterých je znát posun ve výkonnosti. U ostatních tomu bohužel tak nebylo. Včetně dvou dorostenců, kteří dostali možnost se s námi připravovat, ale po velmi krátké době to v podstatě vzdali, i přes svůj nesporný talent,“ dodal Bobek. Celkově příprava splnila očekávání. „Mrzí nás hlavně zranění Honzy Sirového v závěru přípravy a zdravotní problémy Tomáše Kubánka, ale i to k fotbalu bohužel patří,“ přidal Bobek.

Bohemia Poděbrady Pořadí: 14. místo

Body: 15

Skóre: 20:33

Branky: Křelina a Peterka 4

Autor: Redakce