Pš. Mělník – Čelákovice 4:2

„První půle byla vyrovnaná, na obou stranách bylo k vidění hodně chyb. Dostali jsme dvě branky, tu druhou na konci poločasu. My jsme neměli žádnou zvláštní příležitost. Pak jsme sice snížili, ale po další individuální chybě jsme dostali třetí gól. Domácí pak přidali ještě jeden a my jsme v závěru jen korigovali,“ řekl k utkání sekretář čelákovického Unionu Milan Šikl. „Z obou stran to nebylo nic moc, bylo hodně zkažených přihrávek a my jsme dostali tři branky po individuálních chybách. Hráli jsme ale bez čtyř lidí základu,“ dodal čelákovický sekretář Šikl.

Branky: 22. Zeman, 45. Chytil, 61. Bláha, 76. Pokorný – 54. Pánek, 88. Bílek. Rozhodčí: Budil. ŽK: 1:2. Diváci: 100. Poločas: 2:0.

Union Čelákovice: Schlosser – Bílek, J. Homola (46. M. Vlček), P. Homola, Arazim (75. Brodský) – Vacek, Pavel Bařina – Veselý, Matějka, Filip – Pánek.

(kub)