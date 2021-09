M. Králové – Žiželice 6:1

„Utkání jsme chtěli rozhodnout co nejdříve a to se naštěstí povedlo. Kromě vstřelených branek tento zápas moc fotbalové krásy nepobral, více bych to nerozebíral. Splnili jsme povinnost a získali tři body,“ konstatoval krátce jeden z domácích trenérů Michal Poděbradský.

Branky: 30. a 49. Tůma, 19. Černovský, 22. Velenský, 47. Krejčí, 71. Havelka – 89. Korčák. Poločas: 3:0.