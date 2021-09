Polaban – Klíčany 0:3

„Proti minulému utkání ve Vlašimi jsme předvedli tak padesát procent toho, čeho jsme schopni. A to nás stálo v prvním poločase utkání,“ nebyl spokojený trenér nymburského Polabanu Lukáš Vlk. „Soupeř byl velice kvalitní, nadstandardní na tuto soutěž, je to jeden z aspirantů na postup, ale my jsme mu to našim chabým výkonem ulehčili. Hráčům nemohu vytknout, že by nebojovali nebo že by se nesnažili, ale fotbalovou kvalitou jsme zůstali hluboko pod svými možnostmi. V prvním poločase nás hosté do ničeho nepustili a sami měli velkou šanci, kdy jsme to vykopli z prázdné brány. Pak jsme ale po dvou hloupých chybách inkasovali,“ vyprávěl Vlk.

Takto si rozhodně start do sezony v Nymburce nemalovali. „To je jasné. Ale z prvních čtyř kol hrajeme třikrát venku a u soupeřů kvality Klíčan. Musíme se k tomu postavit a vzít za to,“ řekl kouč Polabanu.

Branky: 35. M. Krimlák, 42. Minha, 52. Hájek. Poločas: 0:2.

Polaban Nymburk: Plaček – Krumpholc, Čuřík (71. Mejzr), Novotný, Krušinský (46. Vaníček), Hobík (46. Wiehl), Nepovím, Kotek (71. Hrdlička), Drobný (46. Bartoš), Jarschel, Bubla.