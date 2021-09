Lysá – Polaban 0:3

Kdo že zlomí prokletí nepovedeného startu do letošní sezony? Byli to fotbalisté Poabanu Nymburk. Ti rozhodli už po první pětačtyřicetiminutovce. Během devíti minut zcela paralyzovali domácí tým. A hosty podržel ve třech vyložených šancích Lysé gólman Plaček. I jeho zásluhou mají hosté tři body. A domácí se propadli na úplné dno tabulky.

„Zápas o bytí a nebytí rozhodl soupeř třemi slepenými brankami během devíti minut. Za mě zápas nerozhodla kvalita, ale Nymburk chtěl mnohem více než jsme chtěli my. To je pro mě asi největší zklamání. Nerozumím přístupu hráčů v tak důležitém zápase. Ještě ve druhém poločase jsme chtěli s utkáním něco udělat, ale gól bychom nedali, ani kdybychom hráli do půlnoci. Musím uznat, že nám chyběla větší kvalita, především ve finální fázi,“ okomentoval nepovedené utkání domácí kouč Matěj Brabec.

„Myslím si, že do utkání jsme vstoupili trochu vlažně. Soupeř měl první velkou příležitost, super zákrokem nás ale poprvé podržel gólman Plaček. Pak jsme získali klid na balonu a pětatřicet minut bylo z naší strany velmi dobrých. A to jsme měli ještě jednu tisíciprocentní příležitost, ale Hobík ji neproměnil. Kdybychom dali čtvrtý gól, mohlo být po zápase, takhle domácí ještě žili. Ve druhém poločase hrála Lysá jednoduchý fotbal a z naší strany byla druhé půle špatná. Nedrželi jsme balon a vytvářeli jsme mnoho standardních situací. A tam nás zase dvakrát podržel Plaček,“ chválil gólmana i celý tým spokojený trenér nymburského Polabanu Lukáš Vlk. „Spokojeni jsme s pětatřiceti minutami v první půli, jinak nám chyběl klid. Ale v naší situaci jsou nejdůležitější tři body. Konečně nám to vyšlo i výsledkově,“ radoval se Lukáš Vlk.

Branky: 21. Drobný, 28. Herčík, 30. Kotek. Rozhodčí: Hes. ŽK: 3:3. Diváci: 100. Poločas: 0:3.

Slovan Lysá: Rathouský – Tomáš Krušinský (46. D. Novák), J. Kříž, L. Novák, Růžička, O. Veselý, Pokorný (37. Urban), O. Poborský (57. Vránek), Choura, Ježek (72. T. Veselý), T. Kříž.

Polaban Nymburk: Plaček – Ouředník, Herčík, Čuřík, Kotek, Nepovím (89. Matěj Krušinský), Novotný (85. Wiehl), Jarschel (80. Hrdlička), Bartoš, Dlouhý, Hobík (72. Bubla).