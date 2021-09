Semice – Milovice 4:2

„Vcelku to bylo vyrovnané utkání. Pro nás bylo důležité, že jsme vstřelili branku na dva nula v poslední minutě prvního poločasu. Když pak Rychtařík zvýšil na tři nula, vypadalo to na jasný výsledek, ale opak byl pravdou. Přestali jsme nepochopitelně úplně hrát a bránit. Milovice hrály dobře a nevzdávaly se, zbytečně jsme si zkomplikovali cestu za výhrou. Dostali jsme rychlé dva góly. V této fázi zápasu měli hosté i více ze hry. Nám se naštěstí pak povedlo dát gól na čtyři dva a to už jsme pak výhru nepustili, i když náš výkon ve druhé půli nebyl vůbec optimální,“ byl kritický vedoucí mužstva Semic Miroslav Čepelka.

„Derby ze Semicemi se nám nepovedlo! Herně to bylo v pořádku, Semice byly lepší v prvním poločase, my ve druhém. Rozdíl je, že Semice dají ze šance gól, my na to potřebujeme čtyři příležitosti. I přesto jsme nesložili zbraně a za stavu tři nula jsme dokázali dvěma zásahy zdramatizovat zápas. Ale poslední slovo měly Semice, kdy z rohu dali na čtyři dva a bylo po zápase. Myslím si, že Semicím jsme byli rovnocenným soupeřem. Je škoda, že černou kaňkou byl rozhodčí, který hrubě ovlivnil zápas. Neodpískal jasnou penaltu a nedal červenou kartu,“ vyprávěl po derby milovický brankář Ondřej Fišer.

Branky: 18. Koštíř, 45. Cáska, 56. Rychtařík, 81. Švarc – 68. a 73. Dlouhý. Poločas: 2:0.