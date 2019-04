Semice – Divišov 2:4

„Měli jsme přímo tragický začátek, bylo to hrozné, dělali jsme jednu chybu za druhou. Přesto se nám podařilo odpovědět na branku soupeře a vyrovnali jsme. Tím jsme se vrátili do zápasu. Měli jsme další šance, ale místo toho, abychom přidali druhý gól, tak jsme inkasovali,“ hodnotil první poločas zápasu vedoucí semického týmu Miroslav Čepelka. „Řekli jsme si, že s tím zkusíme něco udělat, ale samozřejmě jsme vlezli na hřiště úplně jinak. Měli jsme sice náznaky šancí, ale potom jsme během minuty dvakrát inkasovali. Dokázali jsme už pouze jen korigovat. V závěru jsme měli čtyři velké příležitosti, za deset minut jsme mohli klidně vyrovnat. Divišov hrál dobře, ale myslím, že to bylo hratelné,“ uvedl Čepelka. „Je to už hodně bídné,“ dodal vedoucí.

Branky: 16. Rychtařík, 78. Koštíř – 8. a 54. Hanuš, 41. M. Vondrák, 51. Zahradníček. Rozhodčí: Šmejkal. ŽK: 1:1. Diváci: 100. Poločas: 1:2.

AFK Sokol Semice: Zemánek – Novák, Bříza, Jelínek, Rychtařík – Šimek, Švarc (66. Holan), Cáska, Vavřík (88. Hylmar) – Š. Jareš, Koštíř.