Luštěnice – Čelákovice 3:0

„Neprospěla nám týdenní pauza, kdy jsme nehráli. Byli jsme velmi špatní, v naší hře bylo hodně nepřesností, bylo to bez pohybu. Všechna negativa, která se dají na fotbale najít, tam z naší strany byla,“ hodnotil výkon týmu Unionu Čelákovice sekretář klubu Milan Šikl. „Všechno začalo hrubou chybou stopera, po které se domácí dostali do vedení. My jsme měli jedinou solidní šanci, byla to bída. Domácí hráli jednoduchý fotbal a na nás to stačilo,“ řekl Šikl. „Jeden týden hrajeme dobře a pak předvedeme takový výkon,“ dodal sekretář.

Branky: 17. Hrdlička, 53. Hrynčuk, 80. Grus (z PK). Rozhodčí: Budil. ŽK: 2:4. Diváci: 50. Poločas: 1:0.

Union Čelákovice: Schlosser – Helmich (80. Haloun), Pikous, Šacl (46. Dalekorej), Arazim (61. Bílek) – Kolovecký, P. Pánek, Náhlovský, Kadeřábek – Vacek, Ibe.

(kub)