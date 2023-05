V dohrávce krajské I.A třídy nastřílel čelákovický Kanonýr Jan Kadeřábek tři branky, ale na body to Unionu nestačilo. V dalším díle soutěže přidal ještě jeden a tentokrát i díky jeho čtyřem zásahům domácí zvítězili nad rezervou Vlašimi. Že by ještě Čelákovicím svitla naděje na záchranu?

Z fotbalového utkání I.A třídy Polaban Nymburk - Čelákovice | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Čelákovice – Vlašim B 6:1

„Oba týmy jsou bezprostředně ohroženy sestupem a navíc my jsme již osm kol nevyhráli,“ uvedl po utkání sekretář Unionu Čelákovice Milan Šikl. „Odvážněji jsme vstoupili do utkání my, když brankaře hostí zaměstnali Vacek či Kadeřábek. S přibývajícím časem hosté hru v poli vyrovnali, ale mušku měli značně vychýlenou. Přesnost v koncovce trápila i naše hráče vlastně až do 37. minuty, kdy útočnou akci rozehrál Mašek a zakončil Kadeřábek. Tímto poměrem skončila první půle. Druhý poločas otevřela střela vlašimského Pohorského těsně nad břevnem. Hosté se snažili něco změnit, ale bránila jim v tom nepřesnost a kvalitní hra obrany i brankaře. Čtvrt hodiny před koncem utekl soupeři Kadeřábek a zvýšil na 2:0, což bylo signálem pro ofenzivu domácích. Po uklouznutí Vacka hosté snížili na 2:1, ale góly Halouna, Kadeřábka i Havláta byly dostatečnou pojistkou tří bodů. Union výhrou oživil naděje na záchranu,“ řekl k zápasu Šikl.

Branky: 34., 74., 78. a 84. Kadeřábek, 81. Haloun, 87. Havlát – 77. Rytina. Poločas: 1:0.

Čelákovice: Janda (72. Schlosser) – Havlát, Mašek, Vacek, Filip (74. Sebera), Kovalov (83. P. Fantík), Skuhravý Skalický, Kadeřábek (87. Hromas), Haloun, Arazim.