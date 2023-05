Je to skoro klasika. Hodně gólů a domácí prohra. Fotbalisté Unionu Čelákovice prohráli v dalším kole krajské I.A třídy v devítigólové přestřelce o jediný gól. Čtyři vstřelené góly domácím na body nestačily a jejich situace je hodně vážná. První poločas skončil nerozhodně 1:1, pak se s góly roztrhl pytel.

Z fotbalového utkání I.A třídy Polaban Nymburk - Čelákovice | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Čelákovice – Stará Boleslav 4:5

„Polabské derby mělo celkem solidní úroveň. První střelecký pokus si připsal boleslavský Bláha. My jsme odpověděli střelou Skuhravého, kterou brankař vyrazil. V průběhu první půle se střídaly útoky na obou stranách, v pokutovém území byli důraznější hosté, přesto jsme to byli my, kdo otevřel skóre. Ve 28. minutě poslal Kadeřábek přihrávku do středu na Kovalova a ten sám proti brankaři nezaváhal. Po pěti minutách mohlo být vyrovnáno, když hlavička Kovalova jen těsně minula levou tyč. Před přestávkou ještě hosté nastřelili břevno. V úvodu druhé části šli hosté střelou z dálky do vedení, ale vzápětí Kovalov vyrovnal. To ještě nebylo všechno. Odražený balon poslal do sítě dorostenec Sebera a otočil skóre v náš prospěch na 3:2. Hosté využili svého důrazu před brankou a vyrovnali na 3:3, po chvíli si vrátili vedení 3:4 a 3:5 a v samém závěru konečná úprava skóre zápasu na 4:5. Utkání by odpovídala remíza, ale hosté byli o ten jeden gól důraznější. A tomu přispěla i nedůslednost v defenzivě. Je škoda, když doma dáte čtyři góly a stejně prohrajete,“ litoval Milan Šikl, sekretář Unionu Čelákovice.

I.B třída: Městec v derby naděloval, Vykáň se trápí, dostala šest kousků

Branky: 23. a 50. Kovalov, 66. Sebera, 90. Kadeřábek – 28. a 71. Cruz, 48. Hejl, 75. Práger, 80. Bláha. ČK: 90+1. Hejl (Stará Boleslav). Poločas: 1:1.

Čelákovice: Janda – Havlát, Bílek (11. Skalický), Mašek, Haloun (75. Hromas), Kovalov, Skuhravý, Kadeřábek, Koch, Arazim, Sebera (83. Filip).