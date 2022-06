„Úvod zápasu patřil hostujícímu celku, který sice získal územní převahu, ale branku vážněji neohrozil. Postupem času se hra vyrovnávala, ale oba celky měly celou řadu pokažených přihrávek. Z naší strany měli blízko ke skórování Kovalov, Dalekorej i Filip, leč chyběla přesnost. Ze strany hostí nevyžil dobrého postavení Vegricht ani Mihalík. V závěru první půle stojí za zmínku skvělý zákrok brankaře Schlossera proti střele Sabola,“ hodnotil první poločas čelákovický sekretář Milan Šikl. „Obraz druhé půle se příliš nezměnil, snad jen to, že pekelné vedro ubíralo síly oběma týmům. Na úspěšnou dorážku přihrávky Pánka chybělo Dalekorejovi pár centimetrů. V 70. minutě získal soupeř výhodu trestného kopu asi z osmnácti metrů, Sabol trefil jen do zdi, odražený balon vyvezl Haloun, ale vše šlo do ztracena. O všem rozhodl závěr zápasu. V 80. minutě prošel po levé straně Vegricht a střelou z hranice šestnáctky poslal hosty do vedení. V 90. minutě po trochu zbytečném faulu nařídil sudí penaltu a tu jistě proměnil Sabol na konečných 0:2. Určitě jsme nebyli horším týmem, ale tentokrát nás zradila koncovka,“ řekl Milan Šikl.

FOTO: Polabanu selhala koncovka, od lídra z Velimi odjel s nepořízenou

Branky: 77. Vegricht, 88. z PK Sabol. Poločas: 0:0.

Union Čelákovice: Schlosser (77. Janda) – Kredba, Bílek, Mašek, Vacek, Filip (82. Skalický), Kolovecký, Kovalov (69. Haloun), Dalekorej (87. Štrobl), Pánk, Konečný (64. Hromas).