„Úvod zápasu byl ve znamení oťukávání obou soupeřů. V 15. minutě po centru Vacka z levé strany si míč srazil do vlastní sítě čáslavský Čáp. V dalším průběhu zápasu jsme se více prosazovali my, ale několik vyložených šancí - Dalekorej, Kovalov, Pánek, Filip - zůstalo nevyužito. Hosté hrozili zejména ze standardních situacích. To, co se nedařilo v prvním poločase, se projevilo po přestávce a skóre narůstalo v náš prospěch,“ uvedl po zápase sekretář čelákovického Unionu Milan Šikl. „Krátce po úvodním hvizdu se po centru Koloveckého hlavou trefil Dalekorej. Po hodině hry vystihl Bílek zpětnou přihrávku soupeře a zvýšil na 3:0, netrvalo ani čtyři minuty a vedení navýšil Haloun na rozdíl čtyř branek a v 78. minutě stejný hráč po přihrávce Pánka měnil skóre na 5:0. Po rozehrání soupeře posunul míč Skalický na Pánka a ten uzavřel skóre zápasu na konečných 6:0,“ popsal důležité momenty utkání Šikl.

Také kouč domácího celku byl spokojený. „S výsledkem jsem spokojen, na předvedené hře by se jistě našly nějaké nedostatky, hlavně v proměňování šancí. Tentokrát soupeř nebyl moc nebezpečný,“ hlesl Radek Skuhravý.

„Již několik posledních kol se potýkáme s marodku v týmu, a tak máme problémy se složení týmu, což se nyní projevilo naplno. Do utkání jsme v podstatě nastupovali se dvěma zraněnými hráči a hráčem, který nehrál dva roky fotbal. Za což Pavlíkovi děkuji, protože kdyby nejel, tak nás není ani jedenáct,“ řekl trenér čáslavské rezervy Lukáš Jirků. „První poločas se nám dařilo držet míč na kopačkách, ale bez větších šancí. V ojedinělé šanci Tůma hlavou minul. Bohužel jsme si dali vlastní gól. Barták v prvním poločase ještě předvedl dva skvělé zákroky, kdy nás podržel, ale bohužel ve druhé půli to měl už velice složité, protože se naplno projevila únava úzkého kádru a zranění. Soupeř to měl ve druhé půli velice jednoduché. A tak jsme si odvezli odvezli šest gólů. Jediná pozitivní zpráva z utkání je, že se snad nikdo další nezranil. Ještě bych chtěl poděkovat trenérským kolegům Vojtovi Pavlíkovi a Standovi Kovaříkovi, kteří s námi na utkání jeli a pomohli mi jak na hřišti, tak i mimo něj,“ přidal Jirků.

Branky: 15. vlastní Čáp, 48. Dalekorej, 64. Bílek, 68. a 78. Haloun, 79. Pánek. Poločas: 1:0.

Union Čelákovice: Janda – Kredba, Bílek, Vacek, Filip, Kolovecký, Kovalov (57. Haloun), Dalekorej, Pánek (81. Štrobl), Hromas (74. Skalický), Konečný.

FK Čáslav B: Barták – Eisner, Čáp, Kubín, Lebduška, Dastych, Novák, Fišr, Havrda, Pavlík (83. Jirků), Tůma.