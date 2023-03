V tabulce je před utkáním dělilo patnáct bodů, to ale nebylo na hřišti vůbec znát. Favoritem regionálního derby krajské I.A třídy měli být na hřišti Unionu Čelákovice fotbalisté poděbradské Bohemie. I proto, že Čelákovice v domácím prostřední na podzim ani jednou nevyhráli. Jenže všechno je jinak. Domácí zvítězili, i když první gól zápasu dal hostující Martínek z půlky hřiště. Čelákovicím se povedl obrat během jediné minuty.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Čelákovice – Bohemia Poděbrady 3:1

„V prvním poločase byla k vidění celkem vyrovnaná hra, kdy na obou stranách bylo několik možností skórovat. My jsme hlavně díky výkonu brankaře Schlossera drželi čisté konto až do 33. minuty, kdy poděbradský Martínek technickou střelou z poloviny hřiště zaskočil brankaře Unionu a poslal hosty do vedení. Do konce první části se již skóre neměnilo, i když k tomu měl blízko ve 40. minutě Dalekorej,“ okomentoval první poločas sekretář čelákovického Unionu Milan Šikl. „V úvodu druhé půle zlikvidoval Schlosser brejk Nováka v rozmezí 57. a 58. minuty došlo k zásadnímu rozhodnutí zápasu. Nejprve Dalekorej prodloužil centr Kadeřábka na zadní tyč a nabíhající Vacek zamířil přesně. Ihned po rozehrání hosté ztratili míč, získal jej Pánek, jeho přihrávka našla Dalekoreje, který obešel dva obránce a otočil skóre v náš prospěch,“ těšilo Šikla. „Od této chvíle jsme již kontrolovali hru a vše potvrdil pojišťovací brankou Kadeřábek. Samotné utkání mělo celkem dobrou úroveň, naše výhra byla zasloužená díky přesnější kombinační schopnosti v závěrečné fázi,“ dodal Milan Šikl.

„Předvedli jsme po všech stránkách málo,“ uznal po utkání poděbradský obránce Jiří Voříšek, který na trávníku chyběl. „Naše hra neměla dynamiku, na kterou jsme zvyklí. Do zápasu jsme šli bez jediného tréninku na travnaté ploše a možná i to nás doběhlo. Nezbývá nám nic jiného, než se revanšovat odlišným výkonem v pátek večer, kdy hostíme v domácím prostředí Lysou,“ začal už myslet na páteční derby Voříšek.

Branky: 57. Vacek, 58. Dalekorej, 82. Kadeřábek - 33. Martínek. Poločas: 0:1.

Union Čelákovice: Schlosser – Bílek, Mašek, Vacek, Kolovecký, Skuhravý (89. Skalický), Dalekorej, Kadeřábek, Pánek (84. Haloun), Arazim, Hromas (69. Kovalov).

Bohemia Poděbrady: Málek – Uher (77. Orestis), Svoboda, Martínek, Hněvsa, Králík, Hoznauer (70. Vokatý), Novák, Kalina, Havránek, Soukup.