Čelákovice – Jesenice 5:1

„Začátek byl z naší strany špatný. Co jsme předváděli na půdě soupeřů, to jsme hráli i doma. Dvacet minut byl soupeř lepší, předváděl dobrý fotbal, my jsme ale pak hru vyrovnali. Měli jsme nějaké možnosti a dali jsme i branku. Ve druhém poločase jsme už soupeře přehráli, oni odpadli,“ všiml si trenér čelákovického Unionu Radek Skuhravý. „Vyhráli jsme zaslouženě. Kdyby ale Jesenice vydržela v tom, co hrála prvních dvacet minut, tak bychom měli problémy. Od nás to tak slavné nebylo. Druhý poločas už byl jenom o nás,“ uvedl čelákovický kormidelník.

Branky: 14. Kadeřábek ( z PK), 45. Dalekorej, 56. Pánek, 82. Kolovecký, 84. Vacek (z PK) – 21. O. Kadlec. Poločas: 2:1.

Union Čelákovice: Janda – Havlát (84. Bílek), Mašek (84. Konečný), Nesládek, Vacek, Kolovecký, Kovalov, Dalekorej, Kadeřábek (76. Arazim), Pánek (86. Pitrůn), Haloun (53. Linka).