„Soupeř byl herně slušný, ale vyautoval se sám, když dostal dvě červené karty a jednu také trenér. Ten na lavičce skákal od druhé minuty, což bylo zbytečné. Jeho tým pak přebral jeho energii,“ načal hodnocení zápasu trenér Slovanu Poděbrady Libor Pala. „První gól jsme dali z penalty po faulu na Jiráně, druhou dal Jiráň sám. Takže se vrací do formy,“ těšilo Palu. „S našimi posledními výsledky jsme spokojeni, naše bilance je fajn,“ je spokojený kouč poděbradského Slovanu.

Solidní výkon proti lídrovi Polabanu žádné body nepřinesl

„V úvodu bylo utkání oboustranně opatrné bez vážnější šance. První emocionální výstup měl trenér Skuhravý, když v 16. minutě sudí Nerad vědomě přehlédl faul na polovině hřiště na Dalekoreje, ale v závěru akce již dobře viděl faul v rohu pokutového území našeho Nesládka. Domácí Mišák penaltu jistě proměnil. Nařízený trest rozčílil hostující střídačku, zejména trenéra a byl vyloučen,“ vyprávěl po utkání sekretář čelákovického Unioni Milan Šikl. „Byli jsme více než vyrovnaným soupeřem, chyběla přesnost v zakončení, ale ani soupeř neměl přesnou mušku. V závěru poločasu dal o sobě vědět sudí a za kritiku („to si děláš srandu") vyloučil v závěru půle Filipa. Do druhé půle nastoupil Brabec a Union i přes oslabení držel s domácím týmem krok. Přesto v 56. minutě po dlouhém nákopu hosté zaváhali a Jiráň navýšil vedení na 2:0. Po půlhodině hry byl vyloučen Dalekorej za hlášku ´pískáš to jak jelito´. Jelito je celkem dobrá delikatesa, tak v tom nevidím nic urážlivého. V závěru nedokázali hosté úspěšně zakončit několik akcí a v samém závěru předvedl brankař Janda dva skvělé zákroky. Domácí se radovali, remíza by byla spravedlivá, ale spravedlnost tady nefunguje,“ dodal Milan Šikl.

Branky: 21. Mišák (z PK), 57. Jiráň. ČK: 18. Skuhravý (trenér Čelákovic), 42. Filip, 61. Dalekorej (oba Čelákovice). Poločas: 1:0.

Slovan Poděbrady: Hadvičák – Hran Ca, Sekera (75. Bulíř), Borovička, Šťastný, Mišák, Lovětínský (70. Horák), Říha, Riesz, Jiráň, Štěpánek.

Čelákovice: Janda – Jelínek, Nesládek, Braniš (81. Konečný), Filip, Kolovecký (83. Bílek), Skuhravý (87. Skalický), Dakekorej, Pánek, Arazim (75. Haloun), Štrobl (46. Brabec).