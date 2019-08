Pš. Mělník – Čelákovice 0:0, na penalty 4:2

„Byl to průměrný zápas bez výrazných šancí na obou stranách,“ hlesl po utkání sekretář čelákovického Unionu Milan Šikl. „Hrálo se hlavně mezi šestnáctkami, k vidění bylo hodně nepřesností a plichta je zasloužená. Soupeř byl lepší v prvním poločase, my zase po změně stran. Ve druhém poločase jsme zahrozili po standardní situaci, jenže Jirka Homola gól nedal, neuspěl ani Kadeřábek,“ uvedl Šikl. „A penalty? To je loterie. A my máme skóre při penaltách asi dva ku osmi, takže není co řešit,“ prohodil sekretář.

Rozhodčí: Němeček. ŽK: 1:2. Diváci: 120.

Union Čelákovice: Petr Bařina – Koch (64. Pánek), J. Homola, P. Homola, Matějka – Pikous, Pavel Bařina – Kolovecký, Vacek, Kadeřábek – Filip (77. Bílek).

(kub)