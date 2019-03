První půle byla podle trenéra Vykáně Richarda Stražana výborná. „ Byli jsme jednoznačně lepší. Po akci Vobořila, Šedivého a Dalekoreje jsme dali krásnou branku. Následně přišel zlomový okamžik utkání. Dalekorej dostal průnikovou přihrávku od Lesyka a šel sám na branku. Brankář ale zneškodnil útok, kdy to byl podle mě zákrok na červenou kartu,“ řekl rozčileně Stražan. „Následně jsme kopali rohový kop, kdy po skrumáži a následném faulu měla být písknutá penalta. Po ní by pro nás zápas dopadl pravděpodobně lépe,“ řekl kouč.

Do inkasovaného gólu hráli domácí výborně. „Řekli jsme si, že musíme chytit začátek zápasu, aby to nedopadlo jako v minulých utkáních. Bohužel se stalo to, že jsme udělali chybu a následně bylo skóre 1:2. Měli jsme ještě nějaké šance, ale za stavu 1:3 jsme byli ve špatném rozpoložení a ještě jsme inkasovali jeden gól,“ doplnil Stražan.

Branky: 28. Dalekorej – 42. Hájek, 46. a 64. Kudela, 77. Ibe. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Doubrava. Diváci: 60. Poločas: 1:1.

Vykáň: Kruliš – Galus (69. Astary), Cimpl, Olmr, Říha – Kasík (46. Vostárek), Mráz, Vobořil, Lesyk – Šedivý, Dalekorej.

(sti)