/Video, fotogalerie/ Tři zápasy odehráli v jarní části sezony v krajské fotbalové I.A třídě borci čáslavské rezervy a po nich jsou zatím stoprocentní. Naposledy vyhráli na půdě Bohemie Poděbrady. Ta si připsala druhou porážku, první doma. Hostující trenér měl při střídání šťastnou ruku, když poslal na hřiště Klepala a ten za deset minut svého pobytu na hřišti zápas rozhodl.

Z fotbalového utkání I.A třídy Bohemia Poděbrady - Čáslav B (1:2) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Bohemia Poděbrady – Čáslav B 1:2

„V utkání jsme nastoupili s věkovým průměrem dvacet dva let, soupeř s průměrným věkem dvacet tři. Podle toho i utkání vypadalo, v intenzitě běhání se zápas soutěži I.A třídy vymykalo,“ uvedl hrající trenér Bohemie Poděbrady Tomáš Kubánek, který do utkání kvůli dvouzápasovému trestu za vyloučení ve Voticích nenastoupil. „Nebyli jsme lepším mužstvem, soupeř hrál velmi dobře organizovaně a příliš šancí nám nedovolil. Celkově to bylo ale asi spíše remízové utkání, vyhrál šťastnější tým brankou ze střední vzdálenosti z trestného kopu,“ pokračoval Kubánek. „Soupeře musím pochválit, jakým způsobem se u nás prezentoval,“ chválil soka kouč Bohemie. „My nevěšíme hlavu, někteří jsme po utkání absolvovali regenerační večerní trénink a ladíme formu na následující dva zápasy v Dolním Bousově a následně na domácí derby s Polabanem,“ přidal Tomáš Kubánek.

Hanuš: Kvůli strašnému hřišti byl zápas opravdu bez fotbalu

„Odehráli jsme důležitý zápas na hřišti Bohemie Poděbrady. Vzhledem k počasí v předchozích dnech jsme hráli na umělé trávě, která je rozměrově menší než většina hlavních hřišť, což přináší většinou více soubojů a méně kombinace. Překvapilo mě, že se to tentokrát úplně nepotvrdilo a byla to docela hezká hra. I tentokrát jsme si pomohli hráči z A týmu, i když v menším počtu než v minulých utkáních,“ načal hodnocení zápasu Vratislav Junek, trenér čáslavské rezervy. „Musím říct, že Bohemia hrála opravdu dobře a má šikovné hráče. Dělalo nám problémy překonat střed hřiště. Po školácké chybě stopera jsme inkasovali branku, ale naštěstí jsme dokázali do poločasu srovnat gólem Kůrky. Druhý poločas se odehrál v podobném tempu a kvalitě a podařilo se nám toto utkání gólem z přímého kopu vyhrát. Je to pro mě cenné vítězství,“ byl spokojený kouč Čáslavi. „Obvykle nehodnotím jednotlivé účastníky zápasu, ale tentokrát mi to nedá a musím se zmínit o Lukáši Tuzarovi. Tenhle kluk, který k nám přišel v zimě z okresního přeboru, odehrál v útoku neuvěřitelný zápas. A druhou věc, kterou musím zmínit, je výborný výkon rozhodčích, na tom jsme se shodli i s trenérem Poděbrad. Je vidět, že když se chce tak to jde,“ dodal Junek.

Branky: 29. Martínek – 42. Kurka, 78. Klepal. Poločas: 1:1.

Bohemia Poděbrady: Fiška – Uher, Hněvsa, Svoboda, Soukup (86. Suchánek), Vokatý, Havránek, Králík (86. Pinkas), Zumas (71. Kalina), Martínek, Novák.

Čáslav B: Vlček – Mach, Kurka, Špičák, Lebduška (46. Gonda), Novák, Dastych, Marek, Tuzar, Havrda (67. Klepal), Kubín.