Fotbalisté Slovanu Poděbrady mají po čtyřech odehraných kolech v krajské I.A třídě vyrovnanou bilanci dvou výher a dvou porážek. Ve středečním kole nestačili na Rejšice na jejich trávníku. Hostům nepomohl ani nováček v týmu, mladičký Petr Koutský, který přišel z kolínské Sparty. Slovan hrál dvacet minut proti deseti, ale ani to mu nebylo nic platné.

Dohrávané 1. kolo: SK Rejšice - Slovan Poděbrady (3:2), 30. 8. 2023 | Foto: Miloš Moc

Rejšice – Slovan Poděbrady 3:2

„Do prvního poločasu jsme nastoupili v jiném rozestavení, museli jsme v sestavě improvizovat. Rejšice byly v prvním poločase na gólové šance lepší, my jsme měli jedinou šanci. Obraz hry byl takový, že domácí po první brance převzali iniciativu,“ popsal první poločas trenér Slovanu Poděbrady Jan Sekera. „V půli jsme přeskupili řady a musel jsem paradoxně vystřídat Havrdu, který hrál dobře. Nasadili jsme do hry novice Koutského, chtěli jsme soupeře vysoko napadat, aby to byla jízda. Jenže jsme dostali třetí branku a nevypadalo to s námi vůbec dobře. Pak Rejšice kopaly penaltu a kdyby ji daly, bylo po zápase. Jenže Hadvičák nás podržel a my jsme dvěma góly snížili. Soupeř šel do deseti, ale nám se nepodařilo ze šancí něco dotlačit do brány. Za třicet minut druhé půle musím kluky pochválit, ale to je málo,“ uvedl Sekera.

Nykodým se uvedl v Bohemii gólem, Novák přidal další čtyři

Branky: 32. Mynář, 43. M. Šťastný, 47. Zörkler – 69. D. Šťastný, 73. vlastní Vrána. ČK: 71. M. Šťastný (Rejšice). Poločas: 2:0.