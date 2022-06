„Měli jsme hanebný nástuo do zápasu a už ve druhé minutě jsme dostali po standardce gól. Pak měli domácí další příležitosti a z penalty přidali druhou trefu. My jsme se po dvaceti minutách trochu sebrali, dali jsme gól. Vypadalo to, že by z toho mohlo něco být, ale trěsně před poločasem jsme inkasovali potřetí. Druhé penaltě zřejmě předcházel ofsajd, ale přesto to bylo o dvě branky,“ hodnotil první půli sekretář Unionu Čelákovice Milan Šikl. „Na začátku druhého poločasu jsme měli nejaké šance, ale tentokrát to Dalekorejovi nestřílelo. Byl to zápas blbec, chyběli nám někteří hráčů kvůli nějakým akcím. Pěčice chtěly více než my,“ dodal Milan Šikl.

Branky: 3., 16. z PK, 45. z PK a 69. Novák, 69. Beran, 78. Makovec – 28. Kredba, 56. Mašek. Poločas: 3:1.

Union Čelákovice: Janda – Kredba, Bílek, Mašek, Filip, Kovalov, Dalekorej, Pánek, Konečný, Arazim (61. Haloun), Štrobl (75. Skalický).