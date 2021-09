Ten provedl v poločase masivní střídání, vyměnil hned tři hráče. „V prvním poločase byli hosté fotbalovější. My jsme ale před pauzou šťastně vyrovnali. V poločase jsme prostřídali, hru jsme oživili a věřil jsem, že výsledek otočíme. Přišlo hloupé vyloučení a v deseti jsme to měli těžké. Navíc jsme inkasovali z poslední akce zápasu,“ hodnotil utkání Brabec.

„Těžko se mi to hodnotí. Věřil jsem, že konečně urveme tři body,“ povzdechl si hrající trenér lyského mužstva Matěj Brabec. „Druhou půli ovlivnilo naše vyloučení, ale utkání směřovalo alespoň k remíze. Bohužel náš zmar pokračuje a dostali jsme gól úplně na konci,“ řekl kouč poražených.

Teď už je to opravdu vážné. Lysá sahala alespoň po bodu, ale nemá žádný. Hosté byli v prvním poločase lepší a zaslouženě se ujali vedení. O něj ale přišli v nastavení první půle. Problém pro domácí nastal v 67. minutě, kdy uviděl červenou kartu Ježek. V deseti Lysá bránila nerozhodný stav, ale v nastavení inkasovala podruhé.

Upínali se k tomu zápasu. Mohlo to být utkání, které je nakopne. To se ale nestalo a krize fotbalistů Slovanu Lysá nad Labem se spíše prohloubila. V dalším kole krajského přeboru lyští borci padli, když rozhodující branku dostali ve druhé minutě nastavení. A ještě přišli o vyloučeného Ježka. Na kontě mají stále pouhý jeden bod.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.