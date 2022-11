„Tentokrát prohra hodně bolí,“ ulevil si hrající trenér lyského Slovanu Matěj Brabec. „Odehráli jsme slušný zápas a minimálně bod jsme si zasloužili. Měli jsme více šancí než soupeř, bohužel jsme nevyřešili několikrát finální fázi,“ litoval Brabec. „Měli jsme slabší pasáž na začátku druhé půle, kde jsme dostali dva laciné góly rychle po sobě. Dokázali jsme relativně rychle snížit a věřil jsem, že aspoň vyrovnáme. Ale nevyužili jsme pak v závěru pár slibných šancí. A opět jsme doma vyšli naprázdno,“ štvalo kouče domácího celku.

„Po celé utkání jsme byli lepší. V prvním poločase tak o dvacet procent. Ve druhém poločase jsme soupeře nepustili třicet minut z jeho poloviny, i když se na těžkém terénu těžko kombinovalo a bylo to o jednom gólu. My jsme nakonec dali dva," těšilo hostujícího kouče Libora Palu. „V době našeho tlaku, kdy jsme mohli přidat třetí gól, nám domácí utekli, Štěpánek fauloval a Lysá penaltu proměnila. Bylo z toho drama, ale my jsme hráli pořád vysoko, domácí měli nějaké brejky. Dvakrát nás výbornými zákroky podržel Hadvičák, k tomu podala výborný výkon stoperská dvojice a směrem dopředu Šťastný,“ chválil jednotlivce trenér Slovanu Poděbrady.

Branky: 71. Janda (z PK) – 63. Šťastný (z PK), 68. Jiráň. Poločas: 0:0.

Lysá nad Labem: Rathouský – J. Kříž (81. Ježek), Müller, Švorba, Kodeš (69. Machka), Veselý, Urban, L. Novák, Vránek (46. Janda), Brabec, T. Kříž.

Slovan Poděbrady: Hadvičák – Hran Ca, Sekera (18. Ber), Borovička, Šťastný, Mišák, Horák (30. Lovětínský), Říha, Riesz (90. Bulíř), Jiráň, Štěpánek.