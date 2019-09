Bojovnost týmu Sokolče nestačila

Sokoleč odehrála venkovní utkání krajské I.A třídy skupiny B s Pšovkou Mělník. Fotbalisté ze Sokolče bojovali, ale na výhru jim to nestačilo. Domácí šli do vedení v první minutě druhého poločasu a do konce zápasu se skóre nezměnilo.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Pš. Mělník – Sokoleč 1:0 „Není se na co vymlouvat. Zahráli jsme sice bojovně, ale to nestačilo. Chyběla nám kvalita, a proto z těch dvou, tří šancí jsme ani gól dát nemohli,“ okomentoval utkání trenér sokolečského mužstva Robert Jirák. Ten byl hodně rozladěný z terénu na Pšovce. „Jenom si říkám, proč se u nás staráme o trávník, jako o královské zahrady a na Pšovce nebyl válec asi nikdy,“ kroutil nevěřícně hlavou kouč hostujícího celku. Branka: 46. Dvorný. ŽK: 0:1. Rozhodčí: Asník. Diváci: 80. Poločas: 0:0.

SK Sokoleč: Shokodko – Fink (46. Trumpus), Šťastný, Peroutka, Jedlička, Lesyk, Kučera (69. Müller), J. Hlavatý, Auer, Svoboda, Mejzr.

Autor: Redakce