V posledních osmi kolech fotbalové I.A třídy prohráli fotbalisté Bohemie Poděbrady jediné utkání, dále si připsali šest výher a jednu remízu. Právě dělbou bodů ukončili podzimní část sezony, kdy hráli bez branek na půdě Luštěnic.

Z fotbalového utkání I.A třídy Bohemia Poděbrady - Lysá nad Labem (4:1) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Luštěnice – Bohemia Poděbrady 0:0

„Před pěti domácími a deseti našimi diváky a na těžkém terénu jsme vyválčili bod. Máme v sobě rozporuplné pocity, jelikož jednoho bodu z venku si vážíme, na druhou stranu cítíme, že jsme asi mohli získat také tři. Domácí nám zahrozili jen v úvodu druhé půle, kdy nás dvakrát podržel brankář Málek,“ řekl k zápasu hrající trenér Bohemie Poděbrady Tomáš Kubánek. „Obecně se dá říci, že my jsme byli výrazně lepší v první půli, trefili jsme tyč a další dvě nadějné situace neproměnili. Druhý poločas už byl vyrovnanější, v úvodu měli domácí mírný tlak, v závěru jsme naopak mohli rozhodnout my, ale Martínkovu střelu zastavili domácí těsně před brankovou čarou a Novákovu a Králíkovu střelu zblokovali ve skluzu obránci,“ pokračoval kouč Bohemie. „Defenzivně jsme utkání zvládli fantasticky, toho si vážíme, to u nás v posledních letech nebývalo zvykem,“ dodal po posledním zápase roku Kubánek.

Výsledkový servis: Jak si o víkendu vedl váš oblíbený fotbalový tým?

Bohemia Poděbrady: Málek – Uher (77. Zumas), Svoboda, Martínek (77. Vokatý), Nykodým, Hněvsa, Křivský (77. Schulz), Novák, Kalina (62. Králík), Havránek, Soukup.