Favorit potvrdil svoje kvality a odvezl si všechny body. Skóre ale musel otáčet. Jako první totiž udeřil poděbradský Knobloch, který tváří v tvář gólmanovi zachoval chladnou hlavou a zkušeně zakončil. V podobné situaci se o chvíli později ocitl také Novák, jenže ten trefil jen nohy brankář. Kdo ví, jak by to vypadalo, kdyby domácí vedli o dva góly. Jenže nestalo se. Hostům vyšel náramně vstup do druhého poločasu. Především Tomíčkovi, který dal během devíti minut tři branky a o vítězi bylo téměř rozhodnuto. Další góly už nepadly.

I.B třída: Lídr z Jíkve překvapivě padl v Podolí, navíc přišel o dva vyloučené

„Zaslouženě jsme prohráli,“ přiznal trenér poděbradské Bohemie Tomáš Staněk. „Sice jsme po brejku vedli, ale pak nám absolutně nevyšel vstup do druhé půle. Porážka jde i za mnou, protože jsem váhal se střídáním, když Voříška zlobilo tříslo. Soupeř rychle otočil na tři jedna. My jsme měli v dalším průběhu ještě asi dvě gólovky, ale nedali jsme. Hosté byli fotbaloví, točili nás a my jsme jen silou vůle drželi stav jedna nula. Pak ale byli hosté lepší, v rychlém tempu skóre otočili,“ hodnotil utkání Staněk. „S naším úzkým kádrem je to pak problém. Chyběl Uher, takže na beku musel zaskočit Kubánek, navíc se zranil Voříšek,“ popsal trable kouč Bohemie.

Branky: 5. Knobloch – 48., 54. a 57. Tomíček. Poločas: 1:0.

Bohemia Poděbrady: Václavík – Kubánek, Suchánek, Hněvsa, Voříšek (57. Havránek)– Knobloch, Bora, Martínek, Brabec (86. Orestis) – Novák, Herzán.