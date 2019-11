FOTO: Bohemii derby vůbec nevyšlo

V posledním podzimním kole fotbalového krajského přeboru zavítala na velimský pažit poděbradská Bohemia. Místo očekávaného dramatického souboje o poslední mistrovské body letošního roku, přišlo zklamání. A to zejména v táboře hostujících fanoušků, kteří do Velimi dorazili. Hosté z lázeňského města totiž dokázali držet s domácím celkem krok jen půl hodiny a to bylo na body málo.

Z utkání Velim - Poděbrady (4:0). | Foto: Jan Břečka

Velim potvrdila svou letošní formu i v posledním utkání, ve kterém dokázala na svém hřišti s přehledem porazit poděbradskou Bohemii 4:0. „Ráno před zápasem mi dorazily omluvenky kvůli zraněním od Dana Záhory a Martina Kedršta, což nám zamotalo hlavu,“ předeslal velimský trenér Zdeněk Šmejkal. „Myslím si, že naše výhra byla zasloužená. Během prvního poločasu jsme si dokázali vypracovat několik loženek, ze kterých jsme proměnili jedinou. Po změně stran přicházely další naše šance, ze kterých jsme vytěžili tři branky. Stejně jako v předchozích zápasech jsme odehráli skvělý zápas v defenzivě a nepustili soupeře do žádné vážnější příležitosti. Hosté se v poli sice snažili hrát, ale v útoku byli bezzubí. Nám vyšla i střídání, kdy dvě branky vstřelili i hráči z lávky, což mě určitě potěšilo,“ zhodnotil utkání domácí trenér. „Je za námi polovina soutěže, ze které se nám podařilo vytěžit šestatřicet bodů a jen o skóre druhé místo. To si myslím, že je dobrý výsledek,“ zakončil hodnocení spokojený Zdeněk Šmejkal. „Úvodních třicet minut jsme ještě chtěli hrát, ale po první brance jsme odešli. V soubojích jsme najednou byli pozdě u odražených míčů pořád druzí. Bylo to bez důrazu a chuti. Když vám tohle všechno chybí, tak se fotbal hrát prostě nedá. Pokud si to hráči neuvědomí, tak je otázkou, jestli tu mají být,“ viděl příčiny neúspěchu rozzlobený poděbradský trenér Ladislav Bobek. „Domácí vyhráli svým důrazem, entuziasmem, nasazením a schopností vyhrávat osobní souboje. To tento duel rozhodlo,“ hlesl hostující trenér závěrem hodnocení. Velim – Boh. Poděbrady 4:0 Branky: 30. Petrů, 60. Jícha, 74. Kukal, 90+3. Kasal. Rozhodčí: Koubek – Drábek, Prosr. ŽK: 3:4. Poločas: 1:0. Diváci: 130.

FC Velim: Drápela – Zajíc (65. Kukal), Petrů, Víšek, Martikán – Jansta (90+1. Němec), Kopáček, Vocel, Dudek, Hruška (86. Kasal) – Jícha.

Bohemia Poděbrady: Václavík – Herčík, R. Hruška, L. Hruška (84. Suchánek), Voříšek (75. Hněvsa) – Sirový (65. Kubánek), Šusta (49. Novák), Bora, Javorek, Nepovím – Křelina. Jan Břečka

Autor: Redakce