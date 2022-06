„Sahali jsme určitě po alespoň bodu a za druhý poločas jsme si ho zasloužili,“ byl přesvědčený hrající trenér lyského týmu Matěj Brabec. „Tempo zápasu ovlivnilo velké vedro, dostali jsme bleskový gól, po standardce šťastně vyrovnali, ale bohužel po chybě jsme dostali gól z penalty těsně před půlí,“ vyprávěl kouč Brabec. „Za druhý poločas musím kluky pochválit, bohužel na body to nestačilo,“ smutnil kouč Lysé.

Jesenice Slovan nezlobila, hosté si v klidu došli pro tři body

„Dali jsme tři góly a vyhráli jsme dva jedna,“ culil se trenér poděbradské Bohemie Tomáš Staněk. „Voříšek se trefil ukázkově hlavou do vlastní brány. Bylo to hrozně utrápené vítězství. Měli jsme dobrý vstup do zápasu, kdy utekl Novák a dal první branku. Pak měl stejnou možnost, ale trefil jen gólmana. Pak byla na stejného hráče penalta, tu proměnil Herzán. V půli jsme vedli o gól a asi patnáct minut ve druhém dějství bylo vyrovnaných. Obrovskou šanci měl Havránek, ale nepochopitelně netrefil prázdnou bránu a to byl zlom v utkání. Domácí to nakoplo, byli nebezpečnější a lepší. Měli jsme to o to složitější, že jsme měli hodně zraněných, takže to pro nás bylo těžké utkání. Posledních pětadvacet minut byla Lysá lepší a mohla klidně zápas otočit. Jednou jsme to vykopli z prázdné brány, jednou nás podržel Václavík. Utrápená výhra, ale v této situaci jsou to pro nás zlaté tři body,“ oddechl si kouč Bohemie.

Branky: 29. vlastní Voříšek – 4. Novák, 43. z PK Herzán. Poločas: 1:2.

Slovan Lysá: Rathouský – J. Kříž (74. D. Novák), L. Novák, Švorba, Schneiberg, Veselý, Poborský, Zoubek (60. Pokorný), Vránek (90. Forejt), Brabec, T. Kříž.

Bohemia Poděbrady: Václavík – Voříšek, Uher, Knobloch, Kubánek, Soukup (24. Martínek), Hněvsa, Novák (90. Suchánek), Herzán, Bora, Havránek.