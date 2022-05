„Porážka mě mrzí, ale zápas jsme si prohráli už v prvním poločase. Přitom jsme měli dobrý vstup do utkání, pětadvacet minut bylo dobrých. Neproměnili jsme asi pět slibných situací, měli jsme nadějné brejky, ale řešení bylo špatné. Dostali jsme obrovskou lekci z produktivity, hosté dali ze druhé šance gól a pak jsme si dali vlastní branku. Zápas takhle neměl vypadat,“ litoval poděbradský trenér Tomáš Staněk. „Dostali jsme se do problémů vlastní hloupostí a nebyli jsme produktivní. Asi to bude vypadat divně, ale my jsme nehráli špatně. Proto se zápas hodnotí těžko. V první půli jsme měli více šancí než soupeř, ve druhém to už byl takový zmar a křeč. Hráli jsme na velké riziko a měli jsme další dvě příležitosti , které jsme špatně vyřešili. Je to smutné, ale vlastními chybami jsme soupeři umožnili vyhrát,“ komentoval utkání Staněk.

Branky: 45. Martínek, 66. Herzán – 20. vlastní Hněvsa, 28. Vojkůvka, 39. Komárek, 57. Večera, 69. Pešta. Poločas: 1:3.

Bohemia Poděbrady: Václavík – Uher, Knobloch, Kubánek, Martínek (83. Orestis), Hněvsa, Novák, Herzán, Havránek (76. Brabec), Soukup (63. Suchánek), Bora.