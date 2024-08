M. Hradiště – Bohemia Poděbrady 2:2

„Očekávali jsme těžké utkání, s určitým respektem k soupeři nejen z výsledku z prvního kola, kdy doma vstřelili osm gólů, jsme chtěli hrát trochu více na brejk, než je nám vlastní,“ přiznal trenér poděbradské Bohemie Tomáš Kubánek.

„První poločas tímto způsobem probíhal. Soupeř byl o něco lepší, měl více zakončení, dostal se do vedení, ale my jsme také párkrát zahrozili. Největší šanci měl sám před brankářem Nykodým a v závěru poločasu v krátkém čase třikrát po sobě Uher. Druhou půli soupeř začal více bránit výsledek, my měli více ze hry, ale vyložené šance jsme neměli. Soupeř pak z dorážky odskočil. My jsme se zpátky do zápasu dostali gólem Křivského přímo z rohu, což náš kronikář Jakub Málek přirovnal k Sherdanovi Shaquirimu a vyrovnání obstaral Králík přelobováním gólmana ze třiceti pěti metrů jako Patrik Schick,“ popisoval důležité momenty utkání Kubánek.

„Jsme šťastní, bodu si vážíme. Myslím si, že jsme si od soupeře vydobyli respekt,“ dodal spokojený kouč Bohemie Poděbrady.

Branky: 16. Razák, 58. V. Novák – 73. vlastní V. Novák, 79. Králík. Poločas: 1:0.

Bohemia Poděbrady: Pavliš – Uher (59. Zumas), Svoboda, Hněvsa, Soukup, Křivský, Králík (82. Schulz), Havránek, Vokatý, Nykodým (82. Nykodým), M. Novák.