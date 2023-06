Rozlučku mají za sebou a teď už i poslední zápas letošní sezony krajské I.A třídy. V něm fotbalisté poděbradské Bohemie prohráli na hřišti dlouho jasného vítěze z Poříčí nad Sázavou tříbrankovým rozdílem. Domácí fotbalisté dali v každém poločase tři góly, hosté dali stejnou porci branek, ale jen v jednom poločase. Na straně Poříčí dal tři góly Azilinon, na straně Bohemie se dvakrát trefil Martínek. Oba jsou s jednadvaceti zásahy nejlepšími střelci celé soutěže.

Z fotbalového utkání I.A třídy Bohemia Poděbrady - Luštěnice (1:3) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Poříčí – Bohemia Poděbrady 6:3

„Poslední utkání sezony jsme předehrávali již v úterý, domácí mají mít v sobotu nějaké mecheche. Snad prý výročí klubu. Nevím, na co čekají. Utkání dvou superofenzivních mužstev přesáhlo rámec I.A třídy. Po cely zápas byl vidět útočný fotbal, vyzrálá taktická připravenost a skvělé individuální výkony. To vše na malém a rychlém hřišti. Hra se přelévala, fanynky šly do mdlob a chlapům padaly párky z tácků. Kdyby Poříčí objednalo cimbálovku a Jiřinu Bohdalovou na výkop, tak mohli mít oslavu jako z partesu. Fotbalovou kvalitou na to rozhodně bylo,“ hodnotil utkání s vtipem sobě vlastním kapitán Bohemie Poděbrady Jiří Voříšek.

OKRES: Rožďalovice jsou kolo před koncem postupujícím týmem

Branky: 35., 67. a 90. Azilinon (druhá z PK), 38. Verner, 44. Galuška, 54. Sikora – 56. a 78. Martínek, 63. Králík. Poločas: 3:0.

Bohemia Poděbrady: Fiška – Voříšek (60. Řehák), Suchánek, Hněvsa, Schulz, Kalina, Králík, Svoboda, Zumas (46. Křivský), Martínek, Novák.