Bohemia Poděbrady – Psáry 1:4

„Skončila naše domácí série neporazitelnosti, na kterou jsme byli právem pyšní a jsme z toho upřímně zklamaní. Útěchou nám může být, že nás přehrála značná individuální kvalita, která vám v této soutěži nevystavuje zrcadlo každý týden. My jsme ze svého technického pojetí za celý zápas neustoupili a i dost možná proto byl výsledek tak rozdílný,“ zamyslel se Jiří Voříšek, který na lavičce nahradil nepřítomného hrajícího trenéra Tomáše Kubánka. „Hosté působili velmi vyzrále, kdežto my svoji uspíšeností nacházeli po cely zápas kvadraturu kruhu. Skvělá zkušenost pro náš mladý tým a gratulace do Psár k postupu. Zaslouženému,“ dodal Jiří Voříšek.

Branky: 68. Vokatý - 20. a 55. Pouček, 30. Kalous, 87. Kováč. Poločas: 0:2.

Bohemia Poděbrady: Fiška – Schulz (46. Uher), Svoboda, Hněvsa, Soukup, Králík (46. Nykodým), Havránek, Vokatý, Kalina (66. Zumas), Novák, Martínek (46. Křivský).