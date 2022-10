„Býchory na domácím hřišti nabízí nepříjemný fotbal plný odvahy a zarputilosti. O tom jsme se přesvědčili zejména první poločas, kdy se hrálo rovnocenné utkání s pološancemi na obou stranách. Druhý poločas byl už o něčem jiném, i kvůli tomu, že jsme zvolili plán B. A to zafungovalo. Průběh druhého dějství byl už v naší režii a došli jsme si k zaslouženému vítězství. Za tři body jsme rádi, ale nikterak to nepřeceňujeme. I s ohledem na to, ze už následující sobotu nás čeká nejbližší soupeř z Polabce,“ uvedl po utkání poděbradský kapitán Jiří Voříšek.

A jak už zmínil kapitán, Bohemia v sobotu hostí na svém stadionu městského rivala ze Slovanu. Lahůdka pro poděbradské i mimopoděbradské fanoušky fotbalu.

Branky: 45. Lev - 36. a 59. Novák, 47., 65. a 89. Kalina. Poločas: 1:1.

Bohemia Poděbrady: Málek – Uher (73. Soukup), Kubánek, Voříšek, Hněvsa, Schulz (73. Zumas), Králík, Havránek, Kalina, Martínek (84. Suchánek), Novák (76. Křivský).