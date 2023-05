Na domácí výhru z minulého kola navázali tím nejlepším způsobem – výhrou na půdě protivníka. Fotbalisté Bohemie Poděbrady v dalším kole krajské I.A třídy zvítězili na hřišti vlašimské rezervy. Bohemia nastřílela pět gólů, dvakrát se trefil tradiční kanonýr Martínek, dva góly přidal sváteční střelec Soukup.

Z fotbalového utkání I.A třídy Bohemia Poděbrady - Polaban Nymburk (0:2) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Vlašim B – Bohemia Poděbrady 2:5

„Po optické stránce by leckdo mohl říct, že výsledek je pro domácí krutý, ale zároveň mohl být ještě krutější, kdybychom proměnili další šance,“ uvedl po utkání poděbradský kapitán Jiří Voříšek. „I soupeř se snažil o konstruktivní a celoplošně otevřenou hru, což jak v naší soutěži občas bývá zvykem, a my to z vlastní zkušenosti moc dobře víme, tak byl po zásluze potrestán. Pravdou zůstává, že zejména ve druhém poločase jsme nebyli ti aktivnější a domácí nám na naší polovině pravidelně chystali horké chvilky. Kromě tří bodů si odvážíme také hřejivý pocit pracovitosti a poctivosti, který rádi a zaslouženě společně uhasíme,“ přidal zadák poděbradské Bohemie.

Branky: 86. Diaou, 90. Šimeček - 17. a 63. Martínek (1. z PK), 21. Králík, 88. a 90+2. Soukup. Poločas: 0:2.

Bohemia Poděbrady: Málek – Schulz (71. Křivský), Svoboda (81. Suchánek), Kubánek, Voříšek, Zumas (65. Soukup), Havránek, Králík, Kalina, Martínek, Novák.