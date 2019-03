Poděbradská Bohemia sehrála v první půli poločas snů. V jeden čas se sešel kvalitní výkon a nasazení současně s obrovskou produktivitou týmu. „Vyrovnali jsme se mnohem lépe s terénem a měli ještě další možnosti ke skórování. Jsem rád, že jsme udrželi čisté konto, protože poločasový výsledek za takového stavu nabízí lehké podcenění,“ řekl poděbradský trenér Ladislav Bobek.

I druhý poločas měla Bohemia pod kontrolou. „Hráčům patří díky za zasloužené vítězství, které je povzbuzením do dalších bojů o záchranu,“ doplnil Bobek.

Z pohledu střelce čtyř branek Matěje Nováka měly více ze hry rozhodně Poděbrady. „Už od úvodního hvizdu jsme na Kutnou Horu začali vyvíjet tlak, což se nám vyplatilo už ve čtvrté minutě, kdy jsme dali úvodní první gól. Tím jsme se ujali vedení. Byli jsme na skvělé vlně a do poločasu se nám povedlo dát celkem šest branek,“ vyjádřil se Novák.

Druhý poločas se hrál v klidu. „Dohráli jsme tak, jak jsme si řekli v kabině a zaslouženě se nám podařilo zvítězit. Získali jsme všechny tři body, to je pro nás teď hlavní,“ dodal autor čtyř poděbradských gólů Matěj Novák.

Velké zklamání prožívali po ostudném debaklu v domácím táboře. „Velkou část viny beru na sebe, protože jsem se na poslední chvíli rozhodl hrát na pět záložníků, což byla špatná volba. Než jsme stačili prostřídat, nebo něco změnit, bylo to už 0:3, následně 0:6, to už se s tím něco dělá jen těžce. Obránci měli problémy s útočnou řadou soupeře, nezvládali souboje jeden na jednoho, nezajišťovali se. Doufejme, že nás to poučí, a příští týden zvládneme lépe,“ zhodnotil utkání kutnohorský trenér Radek Kulhánek.

Kutná Hora – Poděbrady 0:6

Branky: 4. Rulc, 28., 31., 39. a 42. Novák, 36. Živnůstka. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Čermoch. Diváci: 75. Poločas: 0:6.

Bohemia Poděbrady: Václavík – R. Hruška, L. Hruška, Živnůstka, Bobek (61. Hněvsa) – Nedorost (77. Suchánek), Javorek, Rulc, Šusta – Křelina (46. Holec), Novák (56. Šendera).

Markéta Stiborová