Bohemia – Rychnov 6:1

„Prvním poločasem jsme navázali na kvalitní výkon z předchozího zápasu. Ale druhý poločas byl pod dojmem snadného vedení z naší strany podprůměrný,“ zlobil se trenér poděbradské Bohemie Ladislav Bobek. „Hlavně v obranné činnosti. Šikovnější soupeř by nás za naši nedisciplinovanost mohl potrestat několika brankami. To se prostě nesmí stávat. V soutěžním utkání by nás to mohlo stát body,“ varuje své svěřence před startem sezony kouč Bobek.

Bohemii čeká na úvod jarních odvet pořádně tvrdý oříšek. V úvodním jarním kole se v okresním derby střetne s celkem Poříčan, který je lídrem tabulky nejvyšší krajské soutěže. Sobotní utkání začne ve 14.30 hodin.

Branky Bohemie: 10. a 28. Křelina, 43. Javorek, 55. Hněvsa, 68. Šusta, 80. Šendera. Poločas: 3:1. Bohemia Poděbrady: Václavík – Bobek, Suchánek, L. Hruška, Voříšek – Šusta, R. Hruška, Javorek, Nedorost – Billý, Křelina, střídali Hněvsa, Málek, Stibor, Šendera.

(sti)