Prohlédněte si video z utkání

Z fotbalového utkání I.A třídy Bohemia Poděbrady - Hlízov (2:1) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

„Věděli jsme, že náš bude čekat těžké utkání, že Hlízov má dobře složené zkušené mužstvo. Od prvních minut jsme byli aktivnější, složitě jsme se ale prokombinovávali do šancí. Až v závěru jsme z nádherné akce šli do vedení,“ řekl k prvnímu poločasu hrající trenér Bohemie Poděbrady Tomáš Kubánek. „Druhý poločas byl v poli opticky vyrovnanější, po chybě hostujícího stopera, který netrefil míč, jsme odskočili na rozdíl dvou gólů a vypadalo to na pohodový závěr. Pak bohužel Hlízov snížil, od té doby se otočil ráz utkání a my jsme se k výhře spíše probránili. Hosté si ale další žádnou šanci nevytvořili, naopak my jsme dvakrát mohli z brejku rozhodnout, ale Šifta ani Herzán sami před brankářem netrefili bránu,“ litoval zahozených příležitostí kouč domácího celku. „Z vítězství jsme nadšení, start do sezony se nám povedl. Teď nás čeká série několika těžkých utkání po sobě, naštěstí pomalu končí dovolené a vyprazdňuje se nám marodka, takže budeme ještě silnější,“ uvedl Kubánek. „Gratulujeme Honzíkovi Kubánkovi k prvnímu startu v základní sestavě, v sedmnácti letech to zvládl na pozici stopera s velkou bravurou. Osobně si cením, že jsem první trenér, který přinutil běhat i Romana Herzána a Lukáše Nykodýma,“ žertoval na adresu svých svěřenců Tomáš Kubánek.

„V prvním poločase jsme nechtěli hrát s domácími nahoru – dolů, takže jsme začali z bloku. Spoléhali na to, že vepředu Víšek udrží balony. Hra se nám ale nedařila, ztráceli jsme rychle míče. V prvním poločase byli domácí lepší,“ uznal trenér Hlízova David Linhart. „Gól jsme dostali z toho, na co jsme se připravovali. Ve druhém poločase jsme přeskupili řady, ale soupeři jsme svou individuální chybou darovali druhý gól. Snížili jsme, ale v závěru domácí zdržovali hru a my jsme vyrovnat nedokázali,“ litoval hlízovský kormidelník. „Čekal jsem, že budeme mít po pěti kolech tak o pět bodů více, takže jsem zklamaný. Potápí nás individuální chyby zkušených hráčů,“ dodal David Linhart.

Branky: 40. Nykodým, 60. Zumas – 70. Neuberg. Poločas: 1:0.

Bohemia Poděbrady: Fiška – Zumas, Svoboda, J. Kubánek, Soukup, Vokatý, Havránek, T. Kubánek (52. Králík), Nykodým (84. J. Barták), Herzán, Křivský (66. Šifta).

Hlízov: O. Barták – Neuberg, Jaroš (71. Tichý), Šesták, Jilemnický (75. Martínek), Moc (77. Kruliš), P. Růžička, Víšek, Král, J. Růžička, Hačka (81. Kubín).