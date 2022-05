„Je to škoda,“ ulevil si po utkání trenér hostujícího celku Tomáš Staněk. „Bylo to o tom, že jsme odolávali nájezdům Klíčan, domácí měli množství rohů a standardních situací. Měli více ze hry i více příležitostí, ty jsme ale dlouho přežili. V prvním poločase jsme měli dvě velice dobré šance, jenže jsme ani jednu neproměnili. A to třeba Martínek netrefil prázdnou bránu. Po změně stran jsme se soustředili na defenzivu a hráli jsme na brejky. Nedařila se nám ale přechodová fáze a i proto jsme byli pod tlakem. Odolávali jsme, ale nakonec jsme přece jen gól po pěkné akci dostali,“ litoval kouč Staněk. „Ještě větší škoda je ale to, že jsme chvíli před koncem měli tisíciprocentní příležitost, gólman ale míč vytěsnil na roh. Přežili jsme toho hodně, dlouho jsme odolávali, ale bohužel jsme odjeli bez bodu. Do defenzivy jsme hráli dobře, na hranici svých možností, ale nešla nám přechodová fáze,“ popsal důvody nezdaru kouč Bohemie.

Branka: 80. T. Krimlák. Poločas: 0:0.

Bohemia Poděbrady: Václavík – Uher, Knobloch, Herzán, Martínek, Hněvsa, Novák, Suchánek, Havránek (83. Brabec), Voříšek, Bora.