Hřebeč – Bohemia Pdy 4:2

V posledních kolech byli fotbalisté Poděbrad dost produktivní. Doma nasázeli v derby Lysé pět branek, tři přidali v remízovém zápase týmu Poříčí. V Hřebči se trefili dvakrát, na body jim to ale nestačilo. Zápas načal gólově domácí exligista Podaný, Bohemia ale celkem rychle odpověděla. Dva góly Lukiče rozdělené do obou poločasů už byly dost. Kapitán Peterka přece jen vykřesal naději, ta definitivně zhasla v poslední minutě po trefě Stříbrského. Hostující tábor ale nemohl přijít na jméno rozhodčímu Chovancovi.

„Cesta spravedlivého ze všech stran lemována jest nespravedlností, sobectvím a tyranií lidské zloby. Požehnán buď ten, kdo ve jménu lásky a dobré vůle vyvede slabé z údolí temnoty, neb ten je skutečným pastýřem a spasitelem zbloudilých dětí. A já srazím k zemi mocným trestem a divokým hněvem všechny, kdo se pokusí otrávit a zničit mé bratry! A když uvalím svou mstu na tebe, seznáš, že jméno mé je rozhodčí,“ byla pozápasová slova poděbradského zadáka Jiřího Voříška, který si pomohl citátem.

Zraněný Voříšek sledoval zápas z lavičky jako asistent, podobně ale hodnotil i přímý aktér utkání Ondřej Hněvsa. V Hřebči se hraje těžko. Blízko kabin je pole a z obou fouká protivítr,” trpce pronesl stoper Bohemie. „Čekali jsme náročné utkání plné soubojů a to se potvrdilo. Brzy jsme prohrávali po standardní situaci, i když jsme do utkání vstoupili lépe spíše my. V první půli jsme nastřelili tyč a břevno, ale soupeř nás trestal z každé své ojedinělé šance,“ přidal pár postřehů Ondřej Hněvsa.

Branky: 7. Podaný, 29. a 49. Lukič, 90. Stříbrský – 22. Vobořil, 61. Peterka. Poločas: 2:1.

Bohemia Poděbrady: Václavík – Uher, Knobloch, Kubánek, Martínek, Hněvsa (78. Bělohoubek), Peterka, Novák, Vobořil, Soukup (89. Suchánek), Bora (80. Schulz).