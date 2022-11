„Fanoušci říkali, že jsme hráli dobře, já to tak úplně necítil. Asi jsem měl ibalginovou mlhu,“ žertoval po utkání dobře naladěný zadák a kapitán Bohemie Jiří Voříšek. „Faktem zůstává, že jsme měli herní převahu, místy skutečně výraznou. Nicméně ani hosté nebyli bez šance. Hrozili zejména po standardních situacích, které byly nebezpečné. Přesto dali nádherný gól právě ze hry. My jsme si příležitosti připravovali soustavně po celý zápas a několik jich i proměnili. Kromě obstojného výkonu nás může těšit i velmi slušná premiéra sedmnáctiletého Vokatého a stále rostoucí výkony dvakrát tak staršího Málka,“ přidal své postřehy Voříšek.

Netradiční střelec Daněk dal dva góly. Tři body trefil v nastavení

„Byli jsme fotbalově o dost horším týmem, i když se mi to říká těžko, protože domácí mají hodně mladých kluků a na Bohemii jsem si docela věřil,“ přiznal v pozápasovém hodnocení hostující kormidelník David Linhart. „Věřil jsem, že je můžeme sestřelit, ale nám utkání nesedlo. Už rozcvička byla divná, nelíbila se mi a už jsem zvyšoval hlas. Někteří naši hráči k tomu přistoupili dost lehkovážně. Domácí na nás nalezli a půl hodiny byli jasně lepší. Paradoxně jsme měli dvě stoprocentní šance, které jsme nedali. Bylo to z ojedinělých útoků a náhodných akcích. Pak jsme si nechali dát hloupě první gól. Druhý poločas jsme chtěli hru postupně otevřít, což jsme nechtěli od začátku, protože domácí mají vepředu hodně rychlé hráče Nováka a Martínka. Dali jsme na dva jedna, ale po hrozné chybě jsme dostali třetí gól a bylo po zápase. Pak mě strašilo, co jsme předváděli vzadu, ale tak to někdy je. Už jsme neuhráli s domácími útočníky nic, Bohemia byla na koni a my dole,“ uznal Linhart.

Branky: 33. Novák, 47. Martínek, 59. a 72. Kalina – 56. Puk. Poločas: 1:0.

Bohemia Poděbrady: Málek – Voříšek, Uher (75. Soukup), Vokatý (72. Schulz), Kubánek, Martínek (81. Křivský), Hněvsa, Králík (75. Hoznauer), Novák, Kalina (72. Zumas), Havránek.

Hlízov: Kovařík – Šusta, Tafel, P. Růžička (58. Vojtíšek), M. Šváb, Šesták, Maxa (82. Švec), Puk (82. Vyhnánek), Váňa (8. Tichý), Král, T. Šváb (72. Para).