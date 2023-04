/Video, fotogalerie/ Takhle si start do jarních odvet určitě nepředstavovali. Fotbalisté Polabanu v dalším kole krajské I.A třídy prohráli na svém trávníku s Luštěnicemi. K jedné výhře a třem plichtám přidali první porážky. Bodové ztráty jsou pro domácí už velké. Navíc si dal nymburský tým opět vlastní gól.

Z fotbalového utkání I.A třídy Polaban Nymburk - Luštěnice | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Polaban Nymburk – Luštěnice 1:2

„Na soupeře jsme byli dobře připraveni, bohužel jsme během prvních dvaceti minut dvakrát inkasovali po standardních situacích, ve kterých byl soupeř silný a my jsme zaspali. Do poločasu jsme stihli snížit, ale to bylo z naší strany v produktivitě vše,“ litoval jeden z dvojice nymburských trenérů Radek Hanuš. „V první i druhé půli jsme si několik šancí vytvořili, ale branku jsme vstřelit nedokázali. Soupeř se soustředil pouze na obranu a taktika to byla směrem k výsledku asi správná,“ uvedl Hanuš a už se přenesl myšlenkami na další zápas, v němž jede jeho tým na půdu poděbradské Bohemie. „Čeká nás derby, máme o čem přemýšlet, protože tam nedáme zadarmo ani centimetr,“ burcuje své hráče kouč Polabanu.

Branky: 30. R. Novotný – 12. Fišer, 25. vlastní Daněk. Poločas: 1:2.

Polaban Nymburk: Plaček – Herčík, Drobný, Daněk, Jarschel (85. Wiehl), Kotek, Hrdlička, R. Novotný, Hobík (80. Vaníček), Ruszó (61. Kukla), Vacík.