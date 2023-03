Trenér Libor Pala po utkání s Polabanem Nymburk oznámil svůj konec na lavičce poděbradského celku. „Po zápase jsem to vedení oznámil, prostě jsem skončil,“ uvedl Pala. „Fotbal jsem dělal proto, abych měl hezké pocity. A ty teď nemám. Takže jsem tímto definitivně s fotbalem skončil. Už jsem chtěl skončit v létě, tohle pro mě nemá cenu,“ přidal dnes už bývalý kouč Slovanu.

Domácí v prvním jarním kole v Dolním Bousově nehráli. V jarní premiéře se divákům představili dvě nové tváře. Petr Saulich z Nebovid, který hrál dříve za Kutnou Horu, a František Kafka, nedávno ještě gólman, který se mihl v Bohemii Poděbrady.

V zápase jeho tým plichtil. A to ještě Šťastný neproměnil pokutový kop. „Hráli jsme bez Štěpánka na tři stopery. Pak se zranil Mišák, takže jsme přešli na čtyři obránce. Vystřídali jsme všech pět hráčů. Soupeř byl lepší, více běhal, nastřelil tyč a břevno. Opět se ukázalo, že trénujeme málo. Já jsem za bod rád, i když jsem chtěl vyhrát. Ještě jsme neproměnili penaltu. Ale soupeř byl v mých očích lepší,“ hodnotil utkání trenér Slovanu.

„Těžko se mi hodnotí zápas, když jsme opět ztratili dva body. Slovan načal utkání brzkým gólem po naší nedůslednosti, naštěstí jsme téměř okamžitě reagovali srovnáním po střele Matěje Novotného. Od té doby jsme převzali iniciativu, ale zformovanou obranu domácích se nám podařilo překonat jen jednou a míč skončil jen na spojnici. Domácím byl ještě v prvním poločase darován pokutový kop, který však jistý Plaček zneškodnil,“ okomentoval první poločase derby jeden z nymburských trenérů Radek Hanuš. „Druhou půli se soupeř pouštěl jen do brejků a my bohužel ohrožovali jen okolí domácí branky. Jednu nadějnou střelu brankář vytěsnil na tyč, víc jsme ale vyprodukovat nedokázali. Zápas skončil dělbou bodů a pro nás je to určitě ztráta. Jediným pozitivem tak zůstává zlepšená hra oproti prvnímu utkání, ale to je jen chabá útěcha,“ nebyl spokojený kouč Hanuš.

Branky: 9. Jiráň – 11. M. Novotný. Poločas: 1:1.

Slovan Poděbrady: Hadvičák – Saulich, Borovička, Šťastný (46. Havrda), Mišák (33. Štěpánek), Šulc (60. Horák), Jiráň, Kafka (46. Bernard), Říha, Riesz, Ber (46. Bulíř).

Polaban Nymburk: Plaček – Herčík, Drobný, Daněk, Hoffmann, Kotek, Hrdlička (69. Hobík), Vaníček (46. Jarschel, 88. D. Filip), R. Novotný, M. Novotný (82. Ruszó), Vacík.