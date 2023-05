Že to ale byly nervy. A nemusely být. Fotbalisté Poříčan zachraňovali v dohrávce krajského přeboru vítězství až ve druhé minutě nastavení. To se trefil Bím a rozradostnil domácí příznivce. Poříčany zazdily v prvním poločase řadu šancí. Oči pro pláč zbyli hráčům Spartaku Příbram, k bodu měli hodně blízko.

Z přípravného fotbalového utkání Poříčany - Viktoria Žižkov B (5:5) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Poříčany – Sp. Příbram 3:2

„Ze zápasu beru jen tři body. Náš výkon bylo velké trápení,“ přiznal jeden z dvojice poříčanských trenérů Zdeněk Šmejkal. „Soupeře jsme podcenili a jsme rádi, že jsme to nakonec vůbec urvali,“ oddechl si Šmejkal. „Třicet minut jsme měli dobrých a měli jsme vést aspoň pět nula. Druhá půle už byla všelijaká a třetí rozhodující gól jsme dali na konci zápasu. Měli jsme proměnit šance v prvním poločase a dojít k výhře pohodovým způsobem. Hráči musí přistupovat k zápasům jako s Velimí nebo Kutnou Horou, jinak utkání vyhrávat nebudou. Musí si to srovnat v hlavách. Byla to pro nás facka, ale naštěstí jsme to dotáhli,“ okomentoval utkání kouč Poříčan.

Branky: 28. Řehák, 41. Dobřanský, 90+2. Bím – 45. a 52. Jeník. Poločas: 2:1.

Poříčany: Vymazal – Gajdasz, Kutina, Hanzl, Makovský (66. L. Pařízek), Dukay (90+3. Hetcl), Řehák, Skořepa, Dobřanský, Bím (90+4. J. Pařízek), Janda (78. Krombholz).