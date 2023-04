Ani podruhé neuspěli fotbalisté Nespek na půdě okresních celků Nymburska. V neděli dostali v Sokolči tři branky, ve středeční dohrávce na hřišti Poříčan ještě o jednu více. Domácí fotbalisté tak v krajském přeboru vyhráli podruhé za sebou a podruhé nedostali ani jeden gól. V aktuální tabulce soutěže jim patři s rovnými třiceti body devátá pozice.

Poříčany – Nespeky 4:0

„Na našem hřišti je velmi špatný terén, fotbal tak není ke koukání a pro fanoušky. My se tomu snažíme přizpůsobit, hodně trénujeme standardní situace a z toho také těžíme,“ přiznal jeden z dvojice poříčanských trenérů Zdeněk Šmejkal. „Byl to takový boj u území, o odražené míče a bylo to o tom, kdo bude více bojovat. První půle byla vyrovnaná, fotbalově ale šílená a fotbal plakal. Ke konci půle jsme dali po rohu první branku a zkraje druhého poločasu druhý gól po standardce. Tím soupeř odpadl. Dvacet minut se hrálo mezi šestnáctkami a v závěru jsme přidali dva góly. Na našem hřišti pořádně nejde hrát fotbal. Ale kluky musím pochválit, druhá půle byla bez chyby a soupeře jsme k ničemu nepustili,“ hodnotil utkání Šmejkal.

Branky: 39. a 48. Skořepa, 75. Makovský, 80. Dukay. Poločas: 1:0.

Poříčany: Vymazal – Gajdasz, Kutina, Hanzl, Makovský, Dukay (83. Dobřanský), Řehák (22. Stárek), Skořepa, Janko (85. Bázlík), Bím, Janda (80. Pařízek).