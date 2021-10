Slovan Pdy – Jesenice 2:0

Když není na lavičce kouč Pala, mužstvo se nedaří. To se znovu projevilo v předešlých dvou zápasech. Nyní na svůj tým dohlédl a s jeho koučinkem přišly také tři body. První poločas ještě branku nenabídl, ve druhém se trefilo duo Š+Š. Skóre otevřel Šulc a pojistku přidal Štělánek.

„Dva zápasy jsem chyběl a dvakrát kluci prohráli. Podle mého hlasu je znát, že jsme to zase uřvali. A hráči uhráli,“ těšilo kouče poděbradského Slovanu Libora Palu. „Bylo to takové utrápené vítězství. Po vysoké porážce v derby byla na hráčích psychická deka, ale naštěstí pro nás byl soupeř tak trochu odevzdaný. Mohlo to skončit klidně osm nula, bylo by to spravedlivější. Utkání bylo jednoznačné, soupeř měl jen pár pološancí, my jsme měli čistých gólovek aspoň osm. Ghosté několikrát míč vykopávali z brankové čáry,“ řekl k zápasu Pala.

Branky: 47. Šulc, 75. Štěpánek. Poločas: 0:0.

Slovan Poděbrady: Hadvičák – Hran Ca, Nevečeřal (64. Sekera), Havrda, Borovička, Štěpánek, Jiráň (85. Pacovský), Mišák, Bernard, Ber, Šulc.