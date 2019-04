Milovice – Bakov 5:2

„Musím přiznat, že ze způsobu hry Bakova jsem měl před zápasem obavy. Dobře si totiž pamatujeme zápas na podzim. Celý zápas jsme byli na míči a oni dávali góly. Podobný scénář zápasu se odehrával i v prvním poločase,“ načal hodnocení zápasu milovický trenér Pavel Pavlíček. „My jsme neproměňovali šance a soupeř měl v podstatě jedinou po odraženém míči a proměnil. Do druhého poločasu jsme ale po vystřídání útoků vlétli jak uragán. Hned proměnil samostatný únik Míra Dlouhý. Pak byla taková vyčkávací pasáž, až do trestného kopu z hranice šestnáctky. Ten nádherně technickou střelou do šibenice proměnil Jan Krátký. Od té doby jsme soupeře drtili rychlou kombinační hrou a obrátili jsme nepříznivý stav až do stavu 5:1. Kluci prokázali vysoký morální kredit a patří jim dík. Stejně tak jako mému asistentovi Tomáši Menclovi, který svými postřehy na lavičce soupeře v podstatě ze hřiště vymazal,“ usmíval se spokojený Pavlíček.

Branky: 46. a 77. Dlouhý, 63. Jan Krátký, 75. vlastní Formáček, 80. Tangl – 37. Vitmajer, 82. Kvapil. Rozhodčí: Špidra. ŽK: 1:1. Diváci: 120. Poločas: 0:1.

AFK Milovice: Fišer – Jakub Krátký, Vlačiha, J. Novotný, Hubáček (46. Dlouhý) – O. Novotný, Jan Krátký, Beneš (64. Grus), Solar (46. Tangl) – L. Müller, Zoubek (78. P. Müller).

(kub)